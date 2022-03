Advierten denuncia contra Alcaldía de Orizaba por supuesto acoso a “Refugio Huellitas”

La Fundación internacional “Movimiento Consciencia” dedicada a la defensa de los derechos de los animales, advirtió al Ayuntamiento de Orizaba que preside Juan Manuel Diez Francos que, de no cesar el acoso y hostigamiento en contra de las encargadas del “Refugio Huellitas”, procederá a interponer una denuncia penal por violencia en contra de las mujeres y vulneración a los derechos de los menores.Leonora Ibargüengoitia, vocera de la Fundación, dijo que la actual administración municipal ha emprendido una acción ilegal para obligar a las encargadas (madre e hija) del refugio a desalojarlo.Manifestó que el acoso del Ayuntamiento en contra de las animalistas se originó por la queja de un vecino al que le molesta que las mujeres rescaten y atiendan a animales en abandono para luego darlos en adopción.La queja, agregó, fue de una persona y no de la totalidad de los vecinos y a partir de ahí el Ayuntamiento ha emprendido acciones amenazantes e intimidantes en contra de ambas mujeres, que ahora tienen el respaldo de agrupaciones animalistas nacionales e internacionales.Recordó que a principios de enero de este año, el área Jurídica del Ayuntamiento, con engaños y amenazas, las obligó a firmar un documento en el que se comprometían a desocupar el lugar.Este fin de semana, el Ayuntamiento difundió la información de que las mujeres solicitaron un plazo para desalojar el inmueble y de no hacerlo, el caso se turnará a la Fiscalía General del Estado.“Es lamentable que el Ayuntamiento de nueva cuenta continúa el acoso hacia estas mujeres, basados en sus artimañas y en la queja de un vecino que ejerce violencia hacia estas mujeres desde hace tiempo y el cual debe ser denunciado y castigado conforme a la Ley”.Abogados pertenecientes a las asociaciones protectoras de animales que respaldan este caso mencionaron que el día que las autoridades llevaron el citatorio a la casa de las activistas, se encontraba presente una menor de edad que sufre ataques epilépticos y que al ver a la policía y al empleado municipal intimidando a su hermana y a su madre tuvo una crisis nerviosa y cayó en depresión.“No permitiremos este tipo de abusos y menos hacia las mujeres, por lo que ya hay una denuncia que tenemos preparada ante las autoridades correspondientes y que interpondremos de continuar este acoso que debería darle vergüenza a una autoridad que se supone está para servir al pueblo no para ser un acosador de mujeres y de menores de edad”.