Advierten falta de mantenimiento en escuelas de Coatepec

Padres de familia de planteles educativos del municipio de Coatepec, señalaron que debido a la cuarentena y al respetar la sana distancia y aglomeraciones, las escuelas están cayendo en el abandono.



Y es que dijeron que de acuerdo a indicaciones de la Secretaría de Educación (SEV) por la contingencia, sólo un intendente puede acudir a hacer limpieza y trabajos de mantenimiento, sin embargo, al tratarse en algunos casos de planteles de dimensiones grandes, esto no es suficiente, por lo que algunas escuelas ya están presentando deterioros.



Mencionaron que las áreas verdes están rebasadas, mientras que los espacios y utensilios como lavabos en la intemperie están sufriendo daños.



“Tenemos una problemática en las escuelas, prácticamente están cayendo en el abandono, el pasto nos llega ya a las rodillas, los lavabos se están oxidando, están sucios por los pájaros, cucarachas, como no hay gente los insectos y animales están invadiendo los espacios”.



“Los árboles crecieron, las ramas se tienen que cortar pues ya son un peligro, están secas y cuando regresen los niños será un peligro, tenemos que podar árboles, creció la maleza y una malla ciclónica se venció, hay que reparar cosas”, señalaron algunos padres.



Por ello, urgieron a las autoridades a darles alguna solución, pues los padres están en disposición de acudir y ayudar con los trabajos de mantenimiento, sin embargo, piden que puedan ir más personas y no sólo una.



“Sólo se autoriza un intendente por día pero hay escuelas grandes y hay que darles atención. Tenemos herramientas pero ya se necesitan dos personas, hay que hacer reparaciones”, sostuvieron.