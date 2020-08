Advierten médicos por usar tanque de oxígeno sin supervisión profesional

Los titulares del Centro de Salud y del Hospital Regional en Tantoyuca advirtieron que ciertos pacientes con problemas respiratorios se tratan en forma ambulatoria pero no deben de usar un tanque de oxígeno, a menos que sea por prescripción médica.



El encargado del área de triage en el Centro de Salud del municipio, Jorge Ponce Zapata, explicó que hay personas que no acuden por atención médica y de forma particular adquieren tanques de oxígeno, provocándose lesiones al aparato respiratorio tras hacer un uso incorrecto del equipo.



Además, el director del Hospital General, Miguel Ángel Castañeda, mencionó que existen pacientes que no requieren tanque o cuya complicación respiratoria requiere la supervisión de algún especialista.



“Muchas veces no es una solución, sino al contrario, puede afectarse la salud de todos los pacientes; no con todos es igual, se tiene distintas comorbilidades, antecedes clínicos, patologías y como hospital tampoco podemos dar un tanque de oxígeno a cualquiera que no lo requiera”, dijo.



Por su parte, el vocero del Comité de Salud, Fernando Castillo, comentó que seguirán insistiendo a la población con el uso del cubrebocas.



"Por indicaciones del alcalde Amado Guzmán y los integrantes de este Concejo, se determinó que sea necesario el uso del cubrebocas de forma obligatoria, insistimos en toda la población que no es necesario llegar a una amonestación pero se tendrá que invitar a cada usuario a que abandone el primer cuadro de la ciudad, en caso de no hacer uso de la mascarilla".



"Además, estamos observando en algunos pacientes que tras haber enfermado, su recuperación la hacen en anonimato, en forma ambulatoria y automedicándose, esto podría empeorar la salud de cualquier paciente", dijo.