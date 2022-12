Advierten peligro laboral en Parque Aquatico Inbursa, en Veracruz Puerto

El pasado jueves al interior del Parque Aquatico Inbursa de la ciudad de Veracruz se registró un accidente en el cual uno de los empleados cayó de un tobogán de 20 metros de alto mientras pintaba, exhibiendo las condiciones precarias con las que operan.Tras este hecho, los trabajadores piden mejores condiciones de seguridad y capacitación para realizar sus actividades.El lesionado se encuentra hospitalizado, sin embargo, existe preocupación entre los demás empleados porque carecen de seguridad en las instalaciones y tampoco cuentan con equipo adecuado para las actividades que realizan que son principalmente en las alturas al dar mantenimiento a los toboganes.“Por la mañana se cayó un compañero, él estaba pintando la torre de los toboganes y cayó del último peldaño, son como 20 metros, por fortuna no se mató pero iba muy mal cuando lo subieron a la ambulancia, esperamos que se recupere pero es una de las consecuencias de las condiciones en las que trabajamos, nos ponen a hacer cosas y no nos dan los equipos, los guantes están podridos, las cuerdas remendadas”, expuso uno de los empleados.El joven que cayó del tobogán, se llama Franco Iván y sus compañeros aseguran que sin capacitación previa lo enviaron a pintar a 20 metros de altura, sin que tuviera la preparación y equipo de seguridad necesarios.“El compañero estaba en taquilla y lo movieron al área de pintores, sin darle ninguna capacitación, tiene como una semana pintando y ya estaba en la última parte cuando cayó pero aquí son así, y no puede alegar porque te descuentan hasta por llegar tarde, hay muchas anomalías”.La atención médica se da en un hospital particular, aún cuando los empleados cuentan con seguridad social, pero especulan que es para evitar alguna investigación por riesgos de trabajo.Piden desesperadamente que este caso no quede sin seguimiento y se tomen cartas en el asunto.“Queremos que se dé seguimiento al caso de Franco Iván porque enseguida que se lo llevaron, la gente del gerente empezó a retirar todo como para hacer ver que no pasó nada y sabemos que no lo llevaron al seguro social, como que quieren tapar esto”.La intención de exhibir esta situación es que no haya más riesgos y mejoren sus condiciones laborales.