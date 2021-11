Advierten por actual esquema de jubilaciones en el país

Ante la afectación que representa para los trabajadores el modelo privatizador de rentas individuales administradas por Afores, jubilados agrupados en el Frente Nacional en Defensa de la Seguridad Social mantienen su lucha para regresar al modelo de solidaridad social.Jesús Arenzano Mendoza, presidente de la Unión Democrática de Jubilados y Pensionados, que forma parte del Frente, explicó que quienes en este momento están cotizando no han entendido el riesgo grave que representa el actual esquema, pues al momento de jubilarse recibirán cuando mucho el 30 por ciento de su salario actual.Destacó que el próximo año, quienes entraron con la Ley 97, se empezarán a jubilar, “pero de la masa total, quienes pudieran jubilarse con el total de su pensión, de acuerdo con un estudio que se hizo, serían apenas 750 personas”.Recordó que anteriormente los trabajadores se jubilaban con mil 250 semanas cotizadas, pero para que los trabajadores pudieran cumplir con el requisito al término de su vida laboral el presidente envió una iniciativa para reducir las semanas de cotización a 750, lo cual es “gravísimo”, pues esas personas no alcanzarán el 100 por ciento del salario que percibían.Agregó que si bien la lucha por echar abajo el pago en UMA es importante, es más importante al momento regresar al modelo solidario de pensiones, lo cual es complicado porque se enfrentan al capital económico, ya que las Afores están manos de 10 organismos bancarios que forman parte de consorcios internacionales, pero no es imposible y se puede lograr.