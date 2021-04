Advierten por aumento en precio de carne de cerdo, en Veracruz Puerto

Este año ha sido inédito por el incremento en el costo de la carne roja, afirman los tablajeros de la ciudad de Veracruz.



Desde la pandemia hasta la sequía han impactado para que al menos la carne de cerdo duplicara su valor en el último mes.



“Está incrementando mucho, tanto el cerdo como la res, antes era más barato el cerdo que la res pero creo que ahora ya se está emparejando porque está carísimo el cerdo, se puede decir que este año ha incrementado como 12 a 13 pesos", dijo Enriqueta Moya Fuentes.



A principios de año, el precio de la carne roja se había mantenido estable, sin embargo, con el inicio de la temporada de estiaje empezó a encarecer.



Esto ha impactado en las ventas al público, el cual ha tenido que disminuir el consumo.



"El cerdo que regularmente estaba a 38 ahorita está a 68, está al doble y las ventas están bajísimas, la gente no tiene dinero, los que llevaban un kilo llevan medio o un cuarto".



Incluso los productos derivados como lácteos han empezado a escasear, con el adelgazamiento del ganado, también impacta la producción de leche.



Tan sólo en los mercados del puerto de Veracruz ya se anticipa un ajuste en los precios de quesos y cremas.



"Ya casi no hay, hay poco producto por ahorita, por la falta de lluvia, no hay leche, si no llueve no hay leche y el producto baja. Como un 30 por ciento, entre menos producto haya es más caro conseguirlo", señaló Mayra Sarmiento.



De manera general, las ventas de estos alimentos no se han recuperado, apenas empezaban a aumentar la demanda cuando se incrementaron los precios.