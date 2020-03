Advierten por condiciones propicias para incendios forestales en Pico de Orizaba

Debido a que no se han tenido frentes fríos que traigan lluvias a la zona, las condiciones son propicias para incendios forestales, por lo que se hace un llamado a los ciudadanos para que en primer lugar permanezcan en sus casas, pero si salen a zonas de vegetación o boscosas, no enciendan fuego, indicó David Pérez Rosales, jefe de la brigada de la UMAFOR en la Comisión Nacional Forestal.



Indicó que en lo que va del año se han registrado seis incendios, los cuales han afectado un total de 432 hectáreas, y éstos han tenido como origen fogatas que se salieron de control porque la gente sale de campamento, a pasear o trabajar y hace fuego para sus comidas, pero no los apaga bien.



Estos siniestros, abundó, han ocurrido en los municipios de Maltrata, Atzacan, Calcahualco y Coscomatepec, aunque también se tuvo un muy grande en el Parque Nacional Pico de Orizaba, el cual arrasó con 343 hectáreas de pasto y arbolado.



Agregó que, al momento, los brigadistas realizan labores de prevención a través de quema controlada de pastizales, brechas cortafuegos y líneas negras, lo que ha ayudado particularmente en el caso de Maltrata para prevenir incendios.



El jefe de brigada de la UMAFOR comentó que en las labores que se llevan a cabo se tiene el apoyo del Gobierno del Estado a través de la SEDEMA y de los titulares de Protección Civil de los ayuntamientos.