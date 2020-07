Advierten por estafa de “certificados” para que reabran templos religiosos

El director general de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobierno, Sergio Ulises Montes Guzmán, advirtió por supuestas ventas de certificados para aperturar los templos religiosos de la entidad.



"No es un caso exclusivo de Veracruz pero se ha dado en diferentes Estados del país. Hemos detectado vividores, farsantes que han estado queriendo engañar a las iglesias, vendiéndoles certificados de reapertura. Derivado de ello, la Secretaría de Gobernación emitió a nivel nacional alertas para los pastores y ministros de culto, para que no caigan en esa situación".



Señaló que este supuesto certificado apócrifo está siendo vendido en 3 mil pesos, específicamente en la zona centro y sur del Estado.



"Estas personas dicen que ya están autorizados en aperturar los templos, lo cual es una absoluta mentira. No existen esos certificados, todos los trámites que nosotros realizamos son de manera gratuita y hay un acuerdo con las iglesias de ir aperturando los templos de acuerdo al semáforo. Hay en la zona sur y en la zona centro".



Dio a conocer que los municipios detectados que están siendo víctimas son: Cosoleacaque, Minatitlán, Acayucan, Córdoba y Orizaba.



Expuso que ya se tienen identificados a los sujetos que están cometiendo este delito, por lo que exhortó a los representantes de las iglesias estar alertas y no caer en esta situación.