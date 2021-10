Advierten por estafas con falsos hologramas de verificación vehicular

Concesionarios de Centros de Verificación han detectado a personas que ofrecen calcomanías u hologramas de este servicio a bajo costo.La oferta es a través de las redes sociales o casa por casa, pero es una estafa pues no tienen validez y son falsos."Son calcomanías falsas que están ofreciendo con tal de obtener dinero, pero al propietario del vehículo de nada le va a servir ya que tendrá que pagar de nuevo por dicho servicio", dijo Alejandro Huesca Sota, expresidente de la Asociación de Centros de Verificación.Aclaró que para obtener los hologramas originales deben acudir a un verificentro o Centro de Verificación Vehicular y pasar las pruebas para no contaminar.Dicha situación ya fue dada a conocer a la Secretaría del Medio Ambiente en Xalapa por lo que hacen un llamado a la ciudadanía para que no caigan en esta estafa.El entrevistado pide que en caso de detectar a estas personas, denuncien.Finalmente, recordó que por este servicio únicamente tendrán que pagar 377 pesos pero deberán acudir a los lugares indicados para no caer en manos de estafadores.