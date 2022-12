Advierten por falso sacerdote, en Córdoba; ofrece “servicios religiosos”

La Diócesis de Córdoba alertó a la población a través de un comunicado, sobre la presencia de un hombre que se hace pasar como sacerdote encargado de la parroquia del Espíritu Santo ubicada en San Román.El falso sacerdote habría acudido a dar servicios religiosos a la zona de la reserva territorial, que pertenece a la dicha zona parroquial según se informó.El documento firmado por el vicario Alberto José Cruz Rosas Palomo, alerta a la ciudadanía por el falso sacerdote que ofrece servicios en colonias como FREDEPO, Colorines, Antorcha, El Pueblito y Fraternidad, por lo que exhorta a extremar precauciones y no caer en engaños."A todos los fieles y servidores de ésta y de otras parroquias de la diócesis de Córdoba, me dirijo a ustedes para hacer de su conocimiento que, de un tiempo a la fecha, una persona se ha hecho pasar por un sacerdote católico y a su vez, se ha aprovechado de la desinformación de las personas" reza el comunicado.Destaca que todo sacramento, rito o práctica encabezada por ésta persona, carece de validez, ya que no cuenta con el orden o con las licencias ministeriales y tampoco es alguien designado por ésta u otra parroquia para realizar las actividades que está haciendo.Cabe señalar que esta misma situación ocurrió en el municipio de Omealca, lo cual fue reportado también a la Diócesis de Córdoba.