Advierten por fraudes con falsas ofertas de trabajo en Canadá

El presidente de la Asociación de Agencias de Viajes del Valle de Orizaba, Miguel Ángel Ramírez López, pidió a la gente a estar atenta ante las ofertas de trabajo a destinos como Canadá, pues algunos son sólo fraudes.Reconoció que hay un sinnúmero de empleos en aquel país y ahora es un sitio muy cotizado para trabajar, por ello es necesario se confirme que la empresa sea reconocida y confiable."Hay empresas que están ofertando irse a trabajar a Canadá, pero debemos de tener mucho cuidado que sean reconocidas de ese país, pues si tú quieres ir a trabajar allá, la misma empresa que te contrata es la que va a darte el permiso o visa de trabajo".Aunque no es muy frecuente que se estén dando este tipo de casos en la zona centro, en el sureste de la República Mexicana sí, pues buscan defraudar a la gente que tiene necesidad de un empleo. "Por eso es importante que las personas no se dejen engañar y verifique por todos los medios la autenticidad de quien lo está contactando"De igual forma advirtió que no se deben comprar boletos ni hacer depósitos bancarios, mucho menos dar documentos oficiales o mayor número de datos, en tanto no tengan la certeza de que la empresa es segura.