Ante la situación económica que se vive a nivel nacional, la gente le apuesta a la compra-venta de terrenos más que a la construcción pues las plusvalías se han elevado, afirmó el miembro de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), Juan Carlos Castro Pérez.Sin embargo, también alertó que se ha incrementado la venta de terrenos de manera irregular, sin servicios, lo que es ilegal, por eso consideró necesario que antes de comprar verifiquen que no sea un fraude y resulte finalmente una mala inversión.Agregó que la inflación está afectando no solo al sectorde la construcción sino a todos en general, hay una inestabilidad total en este momento.Asimismo, mencionó que es un problema a nivel global y no hay vivienda económica por el simple hecho de lo que sucede en el país y que es el alza de precios de todos los productos y servicios.