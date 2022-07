Advierten por nueva forma de extorsión por medio de préstamos en redes sociales

Las personas entre 20 y 45 años son las principales víctimas potenciales de los “montadeudas”, la nueva modalidad de préstamos vía redes sociales que termina siendo una extorsión, alertó Teresa Carbajal Vázquez, representante del Barzón Resistencia Civil.En entrevista, la experta en educación financiera critica también que, hasta el momento, la tarea de las autoridades ministeriales y de protección al usuario de servicios financieros se limiten a las “recomendaciones” en lugar de regular lo que ocurre con estas financieras digitales, una vez que se reciben quejas o denuncias al respecto.“Es muy fácil desligarse y decir ‘eso le toca a Profeco, o eso es un delito y toca que vayas a la Fiscalía, etcétera. Son asuntos que se van quedando ahí y de manera paralela la incidencia de este tipo de casos va aumentando en perjuicio de la población.“Hay impunidad total en el tema y es una situación que se vincula también con el uso de los datos personales. Ya no hay ningún respeto por el usuario hacia su privacidad. Ni siquiera se ha llegado a manejar esto como un delito y la ausencia de norma permite que se siga cometiendo”, refiere.Carbajal Vázquez señaló que esta nueva modalidad de extorsión, que inició y se hizo recurrente desde el 2021, “va cinco pasos delante de las leyes”.Sostuvo que regularmente son personas las que están detrás de esta forma de estafa, pues ni siquiera hay una empresa como tal establecida ni con regulación alguna; debido a esto, es difícil establecer sanciones a los responsables.Recriminó que, a la fecha, las instancias encargadas de la protección al consumidor estén desmanteladas y con ello se perpetúen los casos de abuso, extorsión y fraudes a la población, a la que además le generan no solo altos niveles de estrés, sino más crisis y deudas en un momento donde los mexicanos sí necesitan de los créditos.Lamentó que son quienes no tienen posibilidad de un crédito formal con los bancos y empresas legalmente constituidas las principales víctimas, por lo que sugirió el inicio de una campaña mediática fuerte contra estas aplicaciones.“En el Barzón tenemos muchos meses denunciando esta situación que se está padeciendo, pero en este como en otros temas que tienen que ver con créditos y situación de deudas no reportan ningún interés en los legisladores pues ya están en otros temas, pensando en el 2024”, recriminó.Enfatizó que en tanto no haya una autoridad que capte y dé seguimiento a este tipo de quejas, no habrá claridad sobre la cifra real de personas víctimas de estas extorsiones en ninguna instancia, pese a que Veracruz está colocado dentro del top con más casos.“El tema de los abusos se da muchas veces porque actúan en ‘lo oscurito’; cuando un problema se visibiliza, se entiende y se comprende, las personas tienen un poco más de cuidado.“Sin embargo no coincido en que esta responsabilidad de ‘cuidado no te vayas por ahí porque están asaltando’ sea lo único que tengamos porque si pensamos solo en eso quiere decir que el Estado de Derecho, las instituciones y las leyes no están funcionando”, reitera.