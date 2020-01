Advierten por pulque de mala calidad, en Xalapa

Establecimientos venden el denominado "pulque con pastilla", que lejos de incluir ingredientes naturales, contiene una mezcla de bencenos nocivos para la salud.



El organizador en Xalapa del Día Nacional del Pulque —a celebrarse este 2 de febrero en el barrio antiguo de Xallitic—, Victor García Blanco, indicó que muchos pulqueros recurren a una fermentación acelerada de la bebida prehispánica.



"Le echan un nopalillo, que es una cactácea espesa pero pierde lo dulce y le echan la famosa pastilla, que es sacarina y bencenos y no es bueno, es por principio precautorio", dijo.



Sin detallar, admitió que hay negocios que comercian este tipo de bebidas. "No me quiero meter en problemas pero sí", dijo.



Por lo anterior, se organiza el Día Nacional del Pulque para inculcar en los consumidores el habito de reconocer un buen fermentado del maguey y además, conocer los beneficios de la preparación ancestral de los aztecas y su nicho en la economía.



Cómo tal y para recordar las raíces precolombinas del pulque, las actividades iniciarán con una ceremonia prehispánica y la instalación del altar mayahuel.



Además de la degustación, de la donación de agaves y la difusión de la ciencia magueyera, habrá bazar de ropa 'low fashion', mercado de trueque, productos orgánicos y música.