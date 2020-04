Advierten que “apoyo” de bancos a tarjetahabientes puede ocultar trampas

Las "ofertas" de la banca privada de prorrogar y diferir pagos de créditos pueden ocultar "trampas" para los tarjetahabientes, alertó la coordinadora de El Barzón de Resistencia Civil, María Teresa Carbajal Vázquez.



Lo anterior, toda vez que ni los bancos, ni las financieras, anunciaron una reducción de las tasas de interés.



"Por eso El Barzón recomienda de manera reiterada y diaria a los usuarios de este tipo de ofertas que lean las 'letras chiquitas'", expuso.



Teresa Carbajal explicó en este caso, los bancos ofrecen un diferimiento inicial de pagos de cuatro meses, y extendido a dos meses más; sin intereses moratorios, sin cobranza extrajudicial y sin notificación al buró de crédito.



"Lo cierto es que este tipo de créditos va a tener un costo de interés ordinario, entonces la buena fe de los bancos termina en (lo que) no están anunciando. Por ejemplo, una verdadera muestra en estos tiempos (es ) bajar sus tasas de interés ordinaria. Esto en El Barzón sería una verdadera muestra de empatía y responsabilidad social de las financieras que durante años se han enriquecido a causa de los usuarios", añadió.



Afirmó que una tarjeta de crédito puede tener un costo anual total, puede ofrecer una tasa de entre 32 a 35 por ciento, aunque cada banco varía el porcentaje.



Recordó además que los bancos ofrecieron el beneficio para los clientes "al corriente" con fecha de corte al 28 de febrero, y no será en automático porque implica la solicitud de los clientes para acceder al beneficio.



"Los intereses no se van a condonar, sino que se van a seguir generando. El beneficio es el no reporte al buró, no cobranza extrajudicial y no intereses moratorios", afirmó.



"Habría que recordar la crisis de 1994 y 1995, cuando los bancos ofrecieron programas similares a sus clientes y usuarios con el objeto de reestructurarles sus créditos y finalmente esto terminó en un crisis de usuarios y precisamente la tasación en UDI (Unidades de Inversión) de los créditos y la capitalización de los intereses", refirió.



Recalcó que tales ofertas al final consistieron en "trampas" para los usuarios de créditos, desesperados ante la imposibilidad de pago y sin ninguna opción.

"Y la historia nos dejó de lección que les fue mejor a los que no aceptaron este tipo de apoyos o de programas y de manera entraron en moratoria, que quienes sí lo aceptaron", sostuvo.



Por ello, alertó que con la actual emergencia por coronavirus, la banca privada repite la historia de 1994 y ofrece mecanismos de reestructura con los tarjetahabientes.



Explicó que por medio de un acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), los bancos implementaron programas de "apoyo" a los acreditados, ante una eventual falta de pago de los usuarios de créditos hipotecarios, de consumo, e incluso de vivienda.