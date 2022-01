Advierten que delincuencia utiliza niños para perpetrar robos, en Xalapa

El regidor titular de la Comisión Edilicia de Policía y Prevención del Delito del Ayuntamiento xalapeño, Daniel Fernández Carrión, dio a conocer que la delincuencia está utilizando niños para cometer robos y otros actos delictivos en la ciudad.Señaló que esta situación ha sido denunciada por vecinos de colonias de la periferia, por lo que se debe atender esta problemática que, consideró, es lamentable porque involucra a menores de edad."El robo a casa-habitación y el robo a vehículos ahora tienen un esquema de utilización de niños; nos han dicho que en muchas colonias se usan niños para meterse a las casas y a vehículos, es terrible eso", dijo Fernández Carrión.Sostuvo que el tema de inseguridad en las áreas periféricas de Xalapa "está muy complicado", al igual que en los asentamientos irregulares, asegurando que se trabaja ante el incremento de los focos rojos en Xalapa.Sobre la contratación de nuevos elementos para la Policía Municipal, comentó que hasta el momento no se ha emitido la convocatoria que ampliará el número de elementos de la corporación."Todavía no se lanza esa convocatoria, estamos en espera del tema presupuestal, de saber con cuánto contamos para conocer cuánto personal operativo necesitamos o vamos a poder contratar. Estamos trabajando en ello", aseguró.El Regidor reiteró que la meta de la actual administración es contar con 800 o 900 uniformados en áreas operativas.Sobre las redes vecinales, comentó que se han acercado vecinos de unas 20 colonias para conformarlas y que se agregarán a las casi 500 que se recibieron en la pasada administración."Las estamos tratando de activar y me gustaría beneficiar a la mayoría con alarmas vecinales", concluyó el edil xalapeño.