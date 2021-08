Advierten que por pandemia empresas no podrán cumplir con aguinaldos

La pandemia por SARS-CoV-2 dificultará a las empresas cumplir con los pagos de aguinaldos, admitió el presidente de Activación Empresarial del Consejo Ciudadano para el Turismo, el Arte y la Cultura, José Rogelio Ibáñez Espinosa.



De hecho, alertó del riesgo de que las empresas y los empleadores no “lleguen” ni a fin de año.



“Desafortunadamente, no se ve nada bueno este fin de año para la economía. Yo me supongo que muchas empresas no van a poder pagar ni aguinaldos ni repartos de utilidades”.



Explicó que la misma pandemia obligaría a las empresas a modificar la normatividad para su funcionamiento con mayores obligaciones.



Un ejemplo de esto sería la aplicación de la vacuna, tanto para empleados como para sus patrones.



“Yo supongo que en un tiempo no muy avanzado la normatividad para que las empresas funcionen es que tanto propietarios como empleados tengan la vacuna ya aplicada”.



Incluso, anticipó que instituciones como escuelas y oficinas particulares y de gobierno impongan el requisito de ir ya vacunados como parte de la nueva normalidad para las empresas.



"Algunas empresas que están permitiendo más allá de la capacidad que tienen de recepción de personas, clientes en su caso, han llegado a ser clausurados por Protección Civil Municipal y Estatal también o por comercio municipal".



Éstas incluyen cierres y un apercibimiento económico y se observan que aunque ha habido medidas de apremio para los negocios de venta de alimentos y de licor, los cibercafés y venta de electrónicos han tenido mayor afluencia de clientes sin que haya cierres.