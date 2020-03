Afecta contingencia por coronavirus a restauranteros mexicanos en Canadá

Un grupo de empresarios restauranteros mexicanos, se sumaron a los esfuerzos para contener la propagación del virus COVID-19 entre la comunidad latina que radica en la villa de Montreal, en Canadá.



Las medidas que implementaron los empleadores para reducir el riesgo de contagio ante esta crisis sanitaria, fueron desde cerrar sus locales de manera temporal hasta la donación de alimentos a todas las personas que lo requirieron.



"Es una manera de aportar nuestro granito de arena ante esta situación", indicó Jorge Mejía, propietario de "El Macayo", un establecimiento con especialidad en mariscos que bajó sus cortinas a 15 días de su apertura.



El golpe ha sido duro para este empresario oriundo de la Ciudad de México, pues en dos semanas había logrado posicionarse como uno de los sitios gastronómicos favoritos entre la comunidad latina por la calidad de su servicio. Sin embargo, consciente de la magnitud sanitaria que se está enfrentando, optó por cerrar sus puertas hasta que el estado de alerta sea superado.



"Esto podría tardar hasta 10 semanas", pronosticó.



El emprendedor mexicano considera como necesarias, adecuadas y oportunas las recomendaciones emitida por el gobierno canadiense de mantenerse en alejamiento social y evitar los sitios de reunión. No obstante, las consecuencias de estas medidas hacen irrecuperable la inversión diaria de hasta mil 200 dólares que se necesitan para el funcionamiento de "El Macayo".



No obstante, Jorge Mejía reconoce que el apoyo gubernamental, la solidaridad de la iniciativa privada y la obediencia de la ciudadanía en relación a las disposiciones emitidas por el Ministerio de Salud, han sido fundamentales al momento de razonar este tipo de decisiones.



Por un lado, los empleados que entren en paro para aislarse en casa debido a la emergencia sanitaria tendrán acceso al "Chomage", una prestación gubernamental de garantía laboral que aportaría, como mínimo, cerca de 500 dólares semanales a cada trabajador afectados por la inactividad.



Mientras que para los empleadores habría consideraciones especiales en materia fiscal y de pago de impuestos, pues los periodos para realizar las declaraciones recaudatorias se postergarían y quedarían libres de multas y recargos hasta que se superen todas las etapas de la emergencia de salud provocadas por la presencia del COVID-19 en territorio canadiense. De igual forma, el empresario recibiría un estímulo económico en proporción a la actividad económica que desarrolle.



En redes sociales, la comunidad mexicana que vive en Montreal agradeció, reconoció y felicitó a los restaurantes "El Macayo", “Tacos Víctor” y “Eggsquis”, por su labor altruista al repartir en forma gratuita comida, frutas, verduras y pan a todas aquellas personas que se acercaron al punto de distribución, en un momento en el que la ayuda alimentaria es imprescindible para superar la emergencia sanitaria.



"Les damos las gracias a estos tres restaurantes por su apoyo a la comunidad; Jorge y Víctor, mil gracias", "Que Dios los bendiga", "Qué buena onda, en Montreal ningún restaurante latino ni mexicano haría eso jamás, Dios se los va a multiplicar", son algunos de los mensajes que se pueden leer en Facebook, donde además se asegura que no es la primera vez que este grupo de empresarios brinda ayuda a quienes más lo necesitan.



El gobierno canadiense ha anunciado un presupuesto de 82 billones de dólares para hacer frente a la pandemia del COVID-19 y sus consecuencias, en un proceso que en palabras del ministro de Salud, Horacio Arruda, "Estamos iniciando".