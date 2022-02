Afectados por ampliación del Puerto de Veracruz aún sin indemnización, acusan

Luego que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenara la suspensión de las obras de ampliación del puerto al determinar que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales autorizó el proyecto basándose en estudios incompletos, pescadores y palaperos afectados afirman que siempre supieron que se estaba afectando la zona de arrecifes.Señalan que les prometieron reubicación e indemnización porque ya no podrían trabajar en la zona, no han tenido ninguna de las dos.Desde que iniciaron las obras hasta la fecha, el arrecife denominado “La Loma” empezó a morir y señalan es producto de las obras.“Cuando hicieron ese impacto ambiental, era un arrecife muy productivo, era un arrecife muy vivo, nombrado la Loma que cuando en estos tiempos muy malos íbamos y sostenemos a nuestras familias de ahí, hoy en día que el puerto está trabajando al cien por ciento, ya no hay producción, ya nosotros tenemos que ir más para fuera y nos ha afectado económicamente”, explicó uno de los pescadores de la antes llamada “playa norte”.La Suprema Corte determinó el pasado 9 de febrero conceder el amparo a dos ciudadanas que reclamaron que la SEMARNAT vulneró el derecho humano a un medio ambiente sano al aprobar la ampliación del Puerto de Veracruz.Los afectados señalan que la Administración Portuaria Integral, ahora Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz no cumplió.Ahora, para trabajar en la pesca deben hacerse mar adentro porque la zona que tenían de pesca es hoy parte del nuevo puerto.“Desde que hicieron el puerto nos perjudicaron, daños y perjuicios estamos peleando que nos hizo APIVER, fuimos perjudicados muchos compañeros, yo soy dueña de lancha, todos los días uso mi lancha para pescar pero ahora gastamos más gasolina, 20 litros porque ahora tenemos que ir hasta Chachalacas porque ya aquí no podemos trabajar porque nos arrimaron como ratas en un rincón, un pedacito, ahí estamos todos los compañeros, no es justo que nos hayan perjudicados y ahora puros trabajos temporales”, agregó otra de las afectadas.Las demandas de los pescadores y palaperos continúan, porque aseguran que los trabajos temporales no son suficientes.