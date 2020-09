Afectan a 8 mil personas deslaves camineros en Mixtla de Altamirano

Un promedio de 8 mil personas entre Mixtla de Altamirano y algunas de Zongolica, se encuentran afectadas por los deslaves que dejaron las lluvias de los pasados miércoles y jueves en caminos del municipio, indicó el presidente del Concejo Municipal, Crispín Hernández Sánchez.



Aclaró que esta población no está incomunicada, pues puede salir caminando de sus comunidades y de ahí transbordar, aunque los vehículos no pueden ingresar hasta sus localidades.



Comentó que las comunidades afectadas son Matlatecoya, Cuatlajapa, Zacatilica, Atzala, El Terrero, Zacaloma, Xochitla, Coconapa, Tepeyolulco, Huelicapa, Mangotitla, Tecolotla, Coyolitla, Althuitzía y Zapaltecatl, esta última colinda con Zongolica y es un paso de mucha gente.



Agregó que, aunque el Ayuntamiento no cuenta con maquinaria pesada se quiere pedir el apoyo al Gobierno del Estado, que nunca los ha dejado solos, por lo que se espera que en esta ocasión sea igual.



Señaló que, de ser así, los trabajos iniciarían este mismo lunes, aunque aún falta acordar con la población dónde se depositaría todo el material lodoso y pétreo que se retire.



Indicó que para ello, este domingo se tendrá una reunión con la gente, que no quiere dar permisos porque en otras ocasiones sus tierras se han visto afectadas pero se espera que tras dialogar algunas accedan.