Afectan “nortes” actividad de pescadores; llevan 12 días sin salir al mar

Los pescadores de Veracruz, Boca del Río y Alvarado están por cumplir 12 días sin salir a la mar, los vientos del Norte ocasionados por los frentes fríos los imposibilita a realizar las actividades de pesca.



Este fin de semana, nuevamente se pronostica otro evento de “norte” y podría ser hasta el próximo martes cuando podrán hacerse a la mar para pescar, en tanto, buscan otras actividades para obtener ingresos.



Al menos para el 24, no tendrán cena porque sin pesca no tienen ingresos, señaló José Luis Hernández Guzmán, de la Cooperativa de Pescadores de los Bajos de la Blanquilla.



“Ahorita llevamos como 8 días que no trabajamos y ahorita viene otro frente frío y tampoco. Serán como otros 4 días más sin trabajar, sin ingresos, muchos se buscan otros trabajitos pintando, lo que caiga. Desgraciadamente la Navidad nos agarra sin trabajo”.



Anteriormente aprovechaban la calma del mar para arriesgarse y buscar las corrientes que traen peces; sin embargo, tras las adversidades del pasado, prefieren resguardarse en el muelle y no aventurarse por los cambios de la naturaleza.



Aunado a esta situación, los hombres de mar, aún no lograr recuperarse de los daños del frente frío número 8, en los que se perdieron embarcaciones, redes y motores debido a los vientos de hasta 120 kilómetros por hora.



A casi dos meses, afirman que ninguna de las autoridades de los tres niveles de gobierno se ha acercado para ofrecerles apoyos para resarcir los daños por el fenómeno natural, o para darles empleo temporal –como pasaba en años anteriores– razón por la cual, están en problemas económicos.



“Ahorita los que tuvieron pérdida no pudieron recuperar nada. Antes teníamos el apoyo del Gobierno. Ahora no ha habido ningún apoyo, ni el estatal, ni el federal, ni municipal, nos tienen abandonados”.



En Veracruz son alrededor de 600 pescadores lo que están sin actividad debido a los frentes fríos.