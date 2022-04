Aficionados celebrarán 79 años de los hoy extintos Tiburones Rojos

El próximo 9 de abril se cumplen 79 años de la fundación del Club Tiburones Rojos y los aficionados no quieren dejar pasar la fecha sin festejo; por ello, convocan a una concentración afuera del estadio Luis "Pirata" Fuente.La idea es reunirse en la fachada del coloso que fue recién pintada por ellos mismos y que se vea la afición y el deseo de que regresen los escualos a las canchas.Quieren que algún empresario o el mismo Gobierno del Estado, vea que hay afición y que se haga una refundación del club y se mantengan los Tiburones Rojos,"Todo lo hacemos por amor al equipo, que no se olvide, nos dan por muertos y con este color que vamos a hacer el día 9 a ver si algún empresario o Gobierno nos voltea a ver y regresan al equipo a las canchas", dijo Miguel Gómez, de la porra Imperio Rojiazul.La cita es a las 19:30 horas en el punto en que tradicionalmente se reunían previo a un partido y ahí celebrar los 79 años."Llevaremos banderas, bengalas, papel picado, todo lo que se hacia en una previa para celebrar el aniversario. Con la llegada de un nuevo equipo, lo apoyaríamos, ya que nos sentimos identificados y más si se hace una refundacion del club, así no perderíamos la identidad".Durante el pasado domingo, los aficionados ya preparaban el festejo pintando la barda principal del "Pirata".