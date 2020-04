Afiliados siguen acudiendo a consultas a Unidad Familiar del IMSS, en Coatza

Las enfermedades diversas de muchos porteños y la necesidad de medicamentos prescritos, ha provocado que salgan de sus casas para asistir a citas médicas, esto pese a que muchos de ellos forman parte de los grupos de riesgo de contraer Coronavirus.



En la Unidad Médica Familiar número 37 de Coatzacoalcos, los pacientes con citas anticipadas continúan llegando para ser atendidos, aunque con miedo, informan que deben salir de casa pues necesitan de medicinas o consultas ante padecimientos que han surgido en los últimos días.



Wendy narró que ella es empleada del hogar y aunque tenía miedo de salir, tuvo que hacerlo porque en este momento considera que es muy importante estar afiliada al servicio médico.



"Soy empleada del hogar, es más difícil el trámite ahora, tardamos más. Pero por el tema del Coronavirus prefiero estar afiliada", dijo.



Por su parte, la señora Esther reveló que los médicos están dando medicinas para tres meses y así evitar que tenga que regresar cada 30 días a la Unidad Médica.



"Tengo que venir porque si no pierdo mi cita, ya la doctora me dio medicinas para tres meses para que no esté yo viniendo cada mes, yo tengo problemas de la presión”, refirió.



Finalmente, don Neftalí dio a conocer que él fue al médico porque le revisaron sus análisis que dieron como resultado una infección respiratoria, lo que prendió los focos de alarma de los doctores, quienes lo mandaron a resguardo a su casa y le recomendaron que si empeora, acuda a Emergencias.



"Parece ser que tengo una infección respiratoria pero respiro bien. Me dijeron que si empieza a fallar mi presión por respiración que vaya de inmediato a Emergencias. Tengo un poco de calentura y en mi casa, mi nieta y esposa y yerno e hija estaban igual pero ya salieron", finalizó.