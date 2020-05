Afinan detalles para entregar becas Benito Juárez en zona de Coatepec

El delegado Regional de Programas Sociales, Adrián González Naveda, informó que a la brevedad se tendrá que hacer la entrega de las becas “Benito Juárez” a los alumnos de educación media superior.



“Se tiene que llevar a cabo a la brevedad. Estamos en los últimos momentos afinando detalles para poder hacer público cuando sería la entrega. Está garantizada la beca, va a ser una dispersión complicada porque no podemos hacerlo en las escuelas”, dijo.



Entrevistado, dijo que se analizan los “últimos detalles” para poder hacer pública la fecha de la dispersión de los recursos, luego de que está se viera afectada debido a la pandemia del Coronavirus.



El funcionario federal, señaló que se analiza la posibilidad de la creación de una herramienta electrónica para resolver de este modo el pago a los estudiantes en las ciudades o en los pueblos urbanos, mientras en las zonas rurales dijo que existe la posibilidad de hacerlo casa por casa, aunque este último podría tomar mucho tiempo.



“Podría ser un proceso mixto, en ciudades la aplicación y en zonas rurales casa por casa. Estamos afinando el proceso operativo a partir del cual se podrá entregar a los jóvenes de preparatoria sus becas porque el dinero ya está, el aviso de cobros también; se van a pagar dos bimestres, cada joven recibirá 3 mil 200 pesos, como estamos todavía en el punto crítico de la curva epidémica, el momento más tenso y de mayor peligro de contagios, pues no podemos ser irresponsables y contribuir a generar cualquier tipo de aglomeración”, comentó.



No obstante, aseguró que se está en espera de que se les de la indicación final, si habrá aplicación o si se tendrá que recurrir a la entrega del dinero casa por casa.



“Si se va a poder tener una herramienta de este tipo o si lo vamos a hacer casa por casa, lo que si es que no vamos a poder citar a los muchachos en las escuelas pues ni siquiera ha habido clases. Aunque no vayan a las escuelas no quiere decir que no estén estudiando, los maestros y padres han hecho un esfuerzo para mantener sus estudios al corriente, por supuesto que están contemplada las becas Benito Juárez”, aseveró.



Finalmente, precisó que se pagarán dos bimestres correspondientes a los meses de marzo, abril, mayo y junio, por lo que los jóvenes recibirán 3 mil 200 pesos.