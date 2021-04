Afirma no tener apoyo de juez ante denuncia por sustracción de sus hijos

Desde el día 13 de noviembre de 2020 no he podido ver a mis hijos y las autoridades me han dado la espalda para recuperarlos.El 13 de noviembre de 2020, la madre de mis hijos de nombre (...) se llevó a mis dos menores hijos (...) e (...) de apellidos Martínez Jiménez de nuestro domicilio, ubicado en la ciudad de Veracruz, Veracruz.Ante la desesperación por no saber de su paradero, se inició una investigación de personas desaparecidas y se activó la Alerta Amber para buscarlos. Finalmente, el día 1° de diciembre de ese mismo año, después de realizar una serie de investigaciones y diligencias, aparecieron, argumentando la mamá de mis hijos que supuestamente vivía violencia familiar a mi lado y que por ese motivo salió huyendo, cuando no era cierto.(...) se llevó a mis hijos a la ciudad de Huatusco, específicamente a la colonia Antorchista. Cuando supe de su paradero, la busqué en su domicilio para ver a mis hijos, quienes siempre han vivido a mi lado, dándoles lo mejor que he podido de acuerdo con mis posibilidades; sin embargo, los habitantes del lugar lo impidieron y me amenazaron con machetes, obligándome a retirarme de la colonia.Desde ese momento he intentado por todos los medios recuperar a mis hijos, inclusive en la ciudad de Veracruz denuncié a (...) por el delito de sustracción de menores, ya que se los llevó sin avisarme y los está privando de su derecho de convivencia.Como consecuencia de la denuncia presentada en su contra, la licenciada Leticia Palafox Rivera, quien es fiscal especializada en Delitos Contra la Familia de la ciudad de Huatusco, entrevistó a mis hijos en presencia del Psicólogo y del Procurador del DIF Municipal de Huatusco y el mayor de mis hijos de nombre (...) indicó que su medio hermano (hijo únicamente de (...)) cuando se enojaba amenazaba con hacer tonterías con un cuchillo. A pesar de dicha declaración, el DIF Municipal de Huatusco indicó que los menores no corren ningún riesgo a lado de su mamá.Después de haber leído la declaración del mayor de mis hijos, el día 5 de marzo del año en curso denuncié en la ciudad de Huatusco a (...) por el delito de omisión de cuidado, abriéndose la Carpeta de Investigación número 60/2021, ya que no está pendiente de ellos y permite las agresiones de su hijo, poniendo en riesgo la seguridad física y psicológica de los míos, habiendo solicitado una medida de protección consistente en la separación inmediata del domicilio, a fin de que sean resguardados ante el DIF Estatal para proteger sus vidas y evitar que suceda una tragedia, en lo que se determina la guarda y custodia definitiva de los infantes.La licenciada Leticia Palafox Rivera ha citado un sin número de veces a la mamá de mis hijos para que los presente ante la Dirección General de Servicios Periciales y les sean realizados estudios, tanto psicológicos como médicos y jamás se ha presentado, porque evidentemente sabe que a su lado los niños están en peligro. Ha transcurrido el tiempo y pese a que la medida fue solicitada y mis hijos están en riesgo, la licenciada Leticia no la ha acordado, permitiendo que (...) haga su voluntad y se burle de la autoridad.De esta situación ya tiene conocimiento por escrito la licenciada Verónica Hernández Giadans, quien es Fiscal General del Estado de Veracruz, la maestra Roberta Ayala Luna, en su carácter de Fiscal Encargada de la Fiscalía Coordinadora Especializada en delitos contra la Familia y la licenciada Lutgarda Madrigal Valdez, procuradora estatal del DIF. Lamentablemente he sido ignorado, indicándome las autoridades que debo esperar el curso de la investigación y aun cuando saben que mis hijos están en peligro, no hacen nada para resguardarlos, temiendo que suceda lo peor.Por último, en el mes de noviembre del año pasado, (...) promovió un depósito para tener provisionalmente la guarda y custodia de mis hijos en el Juzgado Mixto de Huatusco dentro del expediente número 493/2020, el cual le fue concedido favorablemente, habiendo mentido ante la autoridad al indicar que supuestamente a mi lado vivía maltratos, cuando no fue así. En contra del depósito interpuse una reclamación en la cual demostré que era falso lo que la mamá de mis hijos había dicho, presentando una serie de pruebas que desvirtúan sus mentiras, como lo son documentales que prueban que descuida a mis hijos, yéndose a los bares de Piedras Negras a tomar, mensajes que comprueban que el trato hacia ella siempre fue el mejor, fotografías en familia, etcétera. Esa reclamación se resolvió con fecha 30 de marzo, habiéndola declarado improcedente el licenciado Jaime Santos Meza en su carácter de Juez del Juzgado Mixto de Huatusco, a quien no le interesó velar por los intereses del menor, peor aún sin valorar mis pruebas y sin fundamentar su actuar, mostrando su parcialidad hacia (...) por ser mujer.El menor de mis hijos de nombre (...) nació con un problema cardiaco y el año pasado fue operado, necesitando estar bajo vigilancia médica, temiendo que por los descuidos de (...) se vea mermada su salud.Es triste ver la pasividad de las autoridades, quienes conociendo el fondo del asunto me ignoran por el hecho de ser hombre, cuando únicamente estoy peleando porque mis hijos estén seguros, acudiendo con legalidad a las instancias correspondientes, quienes no hacen nada por salvaguardar el interés superior del menor, protegiendo a (...) por el simple hecho de ser mujer y de estar protegida por el grupo Antorchista; habiéndome confesado en varias ocasiones que si la situación fuera al revés, desde luego actuarían porque la mujer tiene mayor protección que el hombre; sin embargo, no en todos los casos las madres son aptas para cuidar de sus hijos y los padres terminan haciendo un mejor papel.La lucha continúa a lado de mis abogados Lourdes Sánchez Martínez y Rubén Peralta Gutiérrez, esperando que las autoridades hagan su trabajo y pueda rescatar a mis hijos de un fatal desenlace.Atentamente,José Ricardo Martínez Cortázar