Afirman que área de Torre Pediátrica está en cuarentena por brote de influenza

Desde hace aproximadamente dos semanas, el área médica ubicada en el quinto piso de la Torre Pediátrica está en cuarentena y cerrada al público por un brote de influenza.



Esto lo aseguró la señora Mariana Sánchez, madre de un menor que acude al nosocomio a recibir terapias, afirmó que actualmente tiene a su hijo con leucemia bajo supervisión en casa, al no poderlo llevar al nosocomio por este brote infeccioso.



"Mi hijo salió el 3 de enero y desde esa fecha no lo he llevado al hospital, ya que que el brote de influenza tiene como dos semanas. Esto no tenía porque haber pasado porque se supone que antes de entrar les hacen estudios para ver cómo están”.



“No se qué pudo haber pasado pero a mí hijo no lo puedo arriesgar. (…) Están en cuarentena los niños que están arriba, el quinto piso está cerrado, no permiten el acceso a nadie”, afirmó.



Aunque las autoridades no han informado al respecto, la entrevistada afirmó que el brote de influenza es real y afecta severamente a los niños con cáncer.



Por otra parte, mencionó que continua el desbasto de medicamentos al interior de este nosocomio.



Derivado de esto, el costo de medicamentos comprados en farmacias privadas ha incrementado mas del 100 por ciento.



"En la Torre Pediátrica, el desabato sigue. Ya tenemos un año así y los laboratorios abusan. Una vicristina me salía en 120 pesos antes y ahorita está en dos mil quinientos. Los 17 días que mi hijo estuvo hospitalizado, todos los días compré medicinas. No hubo un día que no me pidieran algo, hasta una solución de glucosa no la hay que es lo mas esencial que debe tener", dijo.



Por ello, la afectada pidió a las autoridades resolver la situación del desabasto de medicamentos y sobre todo evitar que avance el brote de influenza al interior de este nosocomio.