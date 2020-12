Afirman que aumentan los crímenes de odio en Veracruz

La pandemia del coronavirus no han detenido los crímenes de odio contra la comunidad LGBTI, alertó Enrique Izacur Maldonado, presidente del grupo Jarochos.



Afirmó que durante 2020 se han registrado entre 18 y 20 crímenes de odio.



"Muchos más que el año pasado, estamos en una estadística de ser el Estado número uno. Pocos han sido los casos en que sí han detenido a los responsables, pero todos han quedado en investigación y en veremos, no le dan seguimiento a las carpetas de investigación por parte de los crímenes de odio hacia la comunidad", dijo.



Aseveró que como comunidad LGBTI han buscado defenderse de ataques, pero no sólo ellos sino la ciudadanía en general, porque la delincuencia no respeta a nadie, aunque en esos casos las agresiones son dirigidas hacia está comunidad.



Por ello, el activista llamó a denunciar cada agresión aunque permanezca en la impunidad, para sentar precedentes de la magnitud del problema.



También exhortó a las autoridades a darle atención a esta problemática y a la resolución de los casos de crímenes de odio.