Afirman que aumentan robos en Perote 

Pobladores del municipio de Perote denunciaron que durante los últimos días se han incrementado los robos incluso a mano armada de vehículos y a transeúntes.



De acuerdo a información, apenas la semana pasada se registró el robo de un vehículo con violencia en la cabecera municipal, además de diversos asaltos de ciudadanos.



Y es que consideraron que anteriormente Perote era un lugar seguro, en donde sus habitantes podían salir a las calles, no obstante, la delincuencia está mermando la tranquilidad.



Recriminaron que sus autoridades municipales no prioricen brindar seguridad a los habitantes y en este sentido exigieron que haya mayor presencia policial y operativos.



“Cada vez estamos peor, como es posible que pase esto en plena cabecera municipal, con mano armada, y qué ha hecho el Alcalde, dijo que la delincuencia sería lo primero que acabaría, y estamos peor”, indicó una pobladora.



“Ya no se puede en este pueblo. Antes era tranquilo y ahora mucho robo y todavía a mano armada. Ojalá y den con los responsables, a muchos nos han robado y nadie hace nada”, explicó otro habitante.