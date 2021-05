Afirman que aumentaron casos de explotación infantil durante pandemia

El presidente de la Fundación Nacional de Niños Robados y Desaparecidos, Víctor Arturo Gutiérrez Romero, afirmó que aumentaron los casos de jóvenes que cayeron en redes de explotación durante la pandemia.



Aunque dijo que no existe un dato exacto, es conocido que las desapariciones de este sector son para fomentar el trabajo sexual y la explotación laboral.



"La pandemia sí tuvo un efecto colateral en este sentido, pero más en el incremento de estos crímenes aberrantes de la niñez y de la adolescencia. Quiero señalar que la desaparición de adolescentes generó el incremento de la explotación sexual y laboral”, dijo.



Explicó que al darse un panorama complicado en materia económica en las familias, los adolescentes y jóvenes tuvieron que apoyar a sus padres buscando trabajo, actividad que por lo regular hicieron a través de las redes sociales.



“Tratantes ocuparon actividades como el modelaje y muchos jóvenes, hombres y mujeres fueron enganchados, muchos cayeron en esas trampas y eso permitió que se incrementara a nivel mundial”.



En otros países, se sabe que hubo un aumento importante de desapariciones de niños y jóvenes pero no se puede precisar el dato exacto de los que no regresaron a casa, porque las familias no denunciaron.