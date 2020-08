Afirman que bebé murió por negligencia en Hospital de Tarimoya, en Veracruz Puerto

Una familia originaria de Paso de Ovejas demandó castigo por un presunto caso de negligencia médica en el Hospital de Tarimoya, en la ciudad de Veracruz, tras la muerte de un bebé en el vientre de su madre.



Relatan que Leónides Galindo, de 23 años, llegó para ser atendida tras iniciar labor de parto y sangrar, sin embargo, la examinaron y el personal médico la regresó a casa porque no presentaba toda la dilatación.



"Me la regresaron porque según ellos tenía sólo un centímetro de dilatación y que tenía que esperar, aunque ya traía sangrado, me la lleve a casa de unos tíos pero regresamos a las 5:30 de la mañana porque seguía sangrando y bueno, me la ingresaron otra vez pero me volvieron a decir que tenía que esperar y me salieron que dos semanas más", explicó Abel Hernández, esposo de la joven.



Leonides llevó su control médico y según los cálculos, el bebé tenía que nacer a más tardar el 24 de agosto.



Tras 15 horas de labor de parto, sangrado y dos ingresos al nosocomio, la joven fue intervenida el pasado domingo pero según los médicos, el bebé no sobrevivió porque se le enredó el cordón umbilical.



"A las 11 me dan la noticia de que la niña no tenía ningún latido y que no tenía movimiento, que era probable que la niña estaba muerta. Mi esposa siguió en labor de parto ya con la niña fallecida", dijo.



Acusan que además de la violencia obstétrica que sufrió su esposa, hubo negligencia porque no fue atendida a tiempo, ni valorado las condiciones en las que se encontraba el bebé.



Los familiares aseguran que procederán legalmente contra los médicos responsables, en tanto la joven sigue en atención médica.