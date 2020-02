Afirman que cae ceniza del Popocatépetl, en Orizaba

Ciudadanos de Orizaba y municipios cercanos alertaron por la caída de ceniza que aseguran es proveniente del volcán Popocatépetl, el cual ha tenido actividad en los últimos años y en algunas ocasiones un poco mayor.



Dijeron que desde hace algún tiempo pensaron que era polvo pero al paso de los días, se percataron que el material que había caído sobre los autos era más espeso y lo llegaron a comparar con el que han apreciado en Puebla, cuando han viajado aquel sitio.



Los pobladores indicaron que han visto en la ciudad un sinnúmero de vehículos con ceniza, sólo que los dueños no se percatan por las prisas del diario vivir, por ello pidieron que la Secretaría de Protección Civil explique si es en realidad ceniza o qué material, ya que en toda la ciudad se ha presentado este fenómeno, que ellos insisten proviene del volcán ubicado en Puebla.



De igual forma, puntualizaron que el color es característico de ceniza volcánica, ya que es grisáceo y que sí existe una diferencia muy grande con polvo común y corriente. “Es un tipo de gris pero raro. Tiene un par de días que llevé a lavar mi carro como para que tenga esa acumulación de este polvo o ceniza”, indicó el señor Joel Hernández, quien vive en una de las unidades habitacionales de la entrada del municipio de Ixhuatlancillo.



“Viendo de cerca, ayer si detecté que era ceniza y no polvo y he visto que el volcán Popo ha estado muy activo y que ha lanzado fumarolas y hasta explosiones fuertes, por eso pensé que está cayendo hasta aquí. Incluso yo tengo mis bolsas de basura afuera del patio y la sorpresa que me lleve es que están llenas de cenizas y hasta la ropa, la sacudes después de lavar ya tiene ese polvito, que ya le digo que es ceniza”, apuntó el ciudadano Ricardo García.