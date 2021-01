Afirman que en Coetzala hay más casos de COVID que los reportados

Aun cuando la Secretaría de Salud da a conocer que en Coetzala hay apenas siete casos confirmados, dos sospechosos y dos muertes por COVID-19, habitantes de este municipio aseguran que hay 45 contagios y este mismo jueves falleció una mujer por el virus.



Además, afirman que el alcalde Joaquín Fortino Cocotle les ha negado todo tipo de ayuda pues han ido a buscarlo para que los apoye con despensas para que familias con enfermos de Coronavirus no salgan pero les contesta que no tiene dinero.



Según los pobladores, hay “familias completas” con COVID-19 pero nadie quiere ir a “inyectarlos” y temen ser infectados.



Expresaron que otros vecinos han ido a buscar al munícipe para que los ayude para el taxi y dice que no tiene dinero.



Asimismo, tuvieron conocimiento que llegaron despensas al Ayuntamiento pero Fortino Cocotle sólo dijo “ahí les aviso”.



Pidieron a Gobierno del Estado que intervenga y visite este municipio de Coetzala, el más pequeño de la entidad pero con “graves problemas de COVID-19”.