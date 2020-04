Afirman que hay más de 2 mil desempleados en Coatzacoalcos

Obreros de Coatzacoalcos se inconformaron y solicitaron a las autoridades municipales apoyo, pues revelaron que desde el año pasado hay más de 2 mil desempleados en la ciudad.



La situación, aseguraron, se ha agravado con la pandemia del COVID-19 y por ella solicitaron la reactivación de la obra pública y que les entreguen el 50 por ciento del dinero en su AFORE para enfrentar la pandemia.



"Venimos a buscar apoyos, somos obreros, desde noviembre no hay trabajo y ahorita con la pandemia menos. No hay que comer en la casa, tenemos familiares enfermos, niños, hay que pagar renta, luz, agua", expresó Enoc García García.



En entrevista, el obrero señaló que la gente espera ayuda o trabajo, pues dejó en claro que su intención no es delinquir.



Recordó que en los complejos petroquímicos están paradas las obras debido a la contingencia e incluso desde antes.



"Todo está cerrado hasta que pase la cuarentena, somos arriba de mil 500 o dos mil personas. Hay carpinteros, albañil, fierrero, soldador, tuberosa, pailero, ayudante", manifestó.