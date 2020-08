Afirman que MORENA hace proselitismo con despensas, en Xalapa

La presidenta de la asociación civil “Renovación Veracruzana”, Arely Hernández Alvarado, encabezó una protesta en contra del Gobierno Estatal y Municipal para denunciar presuntos actos de proselitismo del partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), en Xalapa, con apoyos para la población.



En su protesta por el Centro de la Capital, cargaron piñatas ratas con la cara de las diputadas Ana Miriam Ferráez y Rosalinda Galindo.



La lideresa dijo que las anteriores administraciones robaban pero ayudaban al pueblo, lo que los nuevos gobiernos no hacen, pues se roban el dinero y no lo reparten o trabajan para los más necesitados.



"Ellos están saqueando a manos llenas, se están sirviendo con la cuchara grande y está bien, como dice la gente, todos roban, nada más que los anteriores robaban e iban solucionando a la gente, iban trabajando y estos puro robar, puro robar".



Mencionó que no sólo han criticado el trabajo de MORENA, sino que de todos los partidos que han gobernado en la entidad y el municipio, sólo que este es un “Gobierno represor”.



"Es el sentir de muchos xalapeños tienen miedo, que además hay que decirlo, estamos frente a un Gobierno represor, que no publiques esto, que no hagas esto, vamos que volamos para Venezuela".



También expresó que Ana Miriam Ferráez y Rosalinda Galindo prometieron apoyo a varios ciudadanos de algunas colonias, los cuales nunca entregaron, al igual que el alcalde Hipólito Rodríguez Herrero.



"Hemos año con año actualizado las peticiones, actualizados oficios, armado patronatos. Me dijeron que ayer MORENA andaba repartiendo despensas y que a una señora, que llevaba una playera del PRI, no le quisieron dar nada", finalizó.