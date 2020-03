Afirman que mujer ha matado al menos 5 perros y 11 gatos, en Orizaba

Vecinos del fraccionamiento Tulipanes de Orizaba se manifestaron este domingo para exigir que la autoridad municipal apruebe el Reglamento de Protección Animal y se aplique la justicia a una señora que renta en el lugar y que en dos o tres ocasiones ha matado animales colocando comida envenenada en los espacios públicos del lugar y hasta junto a un jardín de niños.



Comentaron que el pasado fin de semana, esa persona mató al menos a cinco perros, 11 gatos y una tlacuache, de los cuales había perritas y gatitas embarazadas.



Indicaron que en cuanto se dieron cuenta que comenzaban a ver animalitos muertos, un grupo de vecinos se abocó a levantar la comida envenenada, la cual encontraron hasta junto al jardín de niños.



Mencionaron que esa situación les llena de enojo y preocupación, pues hay indigentes y personas humildes que pasan por el lugar, y es posible que alguno hubiera podido levantar un alimento, quizá hasta un niño, y están también las personas del desperdicio que se pudieron haber llevado una comida envenenada a sus animales.



Agregaron que no les primera vez que esto ocurre, pues ya ha habido al menos otras dos ocasiones, por lo que hace cuatro meses en que también encontraron animales envenenados acudieron al palacio municipal pero el alcalde ni siquiera los recibió, en tanto que el regidor quinto les dijo que hay un proyecto de reglamento desde hace un año que no ha sido aprobado.



Finalmente, comentaron que se entrevistaron con la encargada de la UMA, quienes les dijo que no pueden hacer nada porque no está aprobado el reglamento de protección animal.



Con cartulinas en mano, los vecinos protestaron en las calles del fraccionamiento para dar a conocer su inconformidad.