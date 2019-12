Afirman que sigue desabasto de medicamentos en IMSS de Orizaba

En Orizaba, los problemas de desabasto de medicamentos continúan en el IMSS, pues pacientes con VIH-Sida y otros que requieren fármacos controlados no los están recibiendo.



Hugo Sánchez Badillo, representante de la asociación civil “Todos Somos Positivos”, comentó que a inicios de mes se tenía un total de tres casos de pacientes seropositivos que no habían recibido su dotación de fármacos e incluso les dijeron que alguna fórmula la iban a sacar de su lista de medicamentos y la cambiarían por otra.



Expresó que esa es una situación preocupante, ya que se trata de pacientes inmunosuprimidos y el cambio de fármacos les puede provocar alteraciones.



Señaló que por estas situaciones, buscó hablar con el director del Hospital General Regional de Orizaba y el encargado de la administración delegacional, quienes le dijeron que se trataba de un fallo administrativo por apoyos que se dieron a otra institución, lo cual considera es falso, pues en el Capasits no se han presentado problemas de abasto de los antiretrovirales e incluso conoció que ese centro había recibido una solicitud del IMSS para apoyarle con algunos medicamentos.



Confió en que esto se resuelva, ya que no se puede estar jugando con la vida de los pacientes.



Además de ello, se conoció que pacientes con trastornos de bipolaridad tampoco han recibido sus medicamentos, lo cual es preocupante pues son personas que no pueden dejar sus tratamientos ya que comienzan a presentar alteraciones de conducta.