Afromexicanas no han tenido una participación política real: activista

Los actores políticos en el país han utilizado a las jóvenes, en particular a las afromexicanas, como acarreadas, porristas, reparte aguas o edecanes, denostándolas cuando ellas ofrecen un discurso contundente o participan de manera efectiva en la vida pública, lamentó Mijane Jiménez Salinas, fundadora de la Red Nacional de Juventudes Afromexicanas.



Durante su participación en el Quinto Conversatorio virtual "Retos y perspectivas de la paridad. Reflexiones desde la mirada de las mujeres jóvenes indígenas y afromexicanas”, organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE), criticó que se piense que sólo están para la fiesta, para las redes sociales o para jugar a participar.



“Desde hace mucho tiempo las mujeres jóvenes afromexicanas hemos sido utilizadas como acarreadas, porristas, reparte agua, edecanes y eso era garantizar que las jóvenes estuviéramos ahí. En las opiniones políticas, posturas, incluso hasta la agenda que nosotras queríamos imponer en un espacio de participación política, es un sueño o una utopía”, manifestó.



En su experiencia, dijo que dentro de una sociedad patriarcal y racista, como la mexicana, ha sido discriminada por personas adultas y su escucha ha sido nula. “Mi participación ha sido a regañadientes (…) me han puesto apodos como la ‘niña rebelde’; han sido limitantes al hacer mis comentarios, como que ya la paridad o los temas de género de las mujeres afromexicanas son del siglo pasado”.



La también lideresa política y gestora social afromexicana del Estado de Guerrero dijo que la fundación de la Red Nacional buscó que las juventudes de su grupo étnico pudieran expresar de viva voz sus inquietudes, saliendo a la luz actos de racismo por parte de funcionarios públicos.



“Incluso un consejero hizo un comentario racista el año pasado hacia el pueblo afromexicano, diciendo que lo que le daban de recursos era ‘una merienda de negros’. Pero de ahí no pasó”, refirió.



Recordó que hasta el momento no existe una cuota política para las mujeres jóvenes afromexicanas y en el tema de paridad hay dudas sobre quién garantizaría esto, ya que mencionó que entrar en una agenda en donde están todas las mujeres e incluir a las afromexicanas para que hablen con propia voz es complicado.



“No todas -las mujeres- tienen la noción de que existimos las mujeres negras. Aunado a eso, hacer creer a toda la sociedad que estamos preparadas, de alguna manera no ha sido garantía”, reiteró.



Dijo que en 2015, cuando fue candidata a diputada federal por su Estado tuvo que recorrer todos los municipios del distrito electoral con sus propios recursos, por lo que aunque le garantizaron un espacio para que pudiera contender no le aseguraron que lo pudiera hacer en igualdad de condiciones.



“No hay una cuota obligatoria para las mujeres afromexicanas en las candidaturas, no ha habido algún avance en ese sentido”, concluyó.