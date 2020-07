Agencia de Autos en Xalapa se niega a devolver anticipo a cliente

Buena tarde, Al Calor Político.



Por medio de la presente, yo, Alejandra García García, quiero hacer de la opinión pública la situación que estoy viviendo con la Agencia Automotriz Mitsubishi Xalapa, perteneciente al corporativo Sábalo de Xalapa.



Inicie trámites de compra de un vehículo Mitsubishi el 15 de junio del presente, entregando todos los documentos laborales y personales, así como lo necesario para el trámite administrativo, haciéndole a Mitsubishi Xalapa el pago por concepto de enganche de $132, 550, cabe destacar que dicho enganche me fue pedido aún sin tener el crédito aprobado, por causas ajenas a mi persona, la compra/venta ya no se realizó.



Acudí a las instalaciones de la agencia para solicitar la devolución de mi dinero, recibiendo la noticia por parte de la gerencia de Mitsubishi Xalapa que es un trámite largo y tardado, que tendría que esperar el tiempo que la agencia determinara.



Están violentando mis derechos a pedir la devolución de algo que es mío y sólo exijo que en la misma medida y prontitud que me fue exigido el pago del enganche, me sea devuelto.