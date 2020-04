Agencias de viaje paralizadas y sin ingresos por pandemia del COVID-19

El cien por ciento de los recorridos turísticos para Semana Santa y el mes de mayo han sido cancelados o pospuesto por parte de las agencias de viaje de Veracruz.



La emergencia sanitaria por el COVID-19, ocasionó que se suspendieran las salidas a destinos del Estado y otras partes del país, lo que mantiene a los pequeños empresarios del rubro sin ingresos.



Aunque ésta es una de las temporadas fuertes para las salidas, el sector se encuentra paralizado.



"No hay venta, no hay reservaciones; todos los tours que teníamos para ahora, para abril y para mayo se tuvieron que posponer y en algunos casos tuvimos que cancelarlos y estamos haciendo la devolución de los depósitos, el sector está paralizado", señaló Arely Cuéllar, de la agencia de viaje Let's go.



Otra complicación que se presenta ha sido la cancelación de la renta de autobuses, hoteles y devolución de los pagos a quienes ya habían anticipado sus viajes.



Hasta el momento, no han tenido apoyo por parte de la Secretaría de Turismo pero piden que se anticipe la promoción para la temporada de verano.



En tanto, son las mismas agencias de viajes las que se han unido para promocionar localmente el destino y los viajantes que se quedaron sin vacaciones ahora, aprovechen cuando la contingencia haya pasado.



"Nos estamos uniendo como 10 agencias de viajes de Veracruz y estamos viendo que esto tal vez se pueda mover a partir de julio y que empiece a ver movimiento, estamos viendo qué estrategias vamos hacer como ofertas y promociones para incentivarlos a viajar. Estamos buscando de qué manera nosotros incentivar las ventas", dijo.



De su empresa para esta temporada se tenían programados por lo menos 7 tours por cada día de viaje.