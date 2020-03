Agenda 20/30 busca abatir pobreza en Veracruz: Programa de Gobierno

La administración estatal que encabeza Cuitláhuac García Jiménez, busca sentar las bases del desarrollo de Veracruz en el marco de la Agenda 20/30, donde destaca erradicar la pobreza, así como terminar con la pobreza alimentaria, entre los cinco ejes de mayor relevancia que se comprenden este esquema de trabajo.



La jefa de la Oficina del Programa de Gobierno, Waltraud Martínez Olvera, dejó en claro que las acciones que plantea el Ejecutivo Federal se enlazarán con las estatales para generar un proyecto encaminado a abatir estos problemas.



Puntualizó que los cinco ejes o puntos básicos de la Agenda 20/30 en Veracruz son el abatir la pobreza, terminar con la pobreza alimentaria, mejorar las condiciones de salud, así como la educación y la igualdad de género.



“Son nuestros cinco básicos, abatir la pobreza, disminuir, abatir lo que es la pobreza alimentaria, mejores condiciones de salud, por supuesto educación que es la base para que nuestra sociedad pueda salir adelante y lo que tiene que ver con la igualdad de género”, apuntó.



Es por lo anterior, que desde la Oficina del Programa de Gobierno se trabaja en este esquema el cual se lleva a cabo por primera vez en la historia de la administración estatal.



El objetivo, dijo, es sentar las bases para las políticas públicas a largo plazo, donde no se comprometerán los recursos futuros para lograr una sociedad justa e igualitaria.



“Es la primera vez que el Estado se compromete con una agenda de interés mundial, porque no se despega de la problemática del estado, el gobernado Cuitláhuac García Jiménez tiene esa visión, hacer un trabajo que vaya más allá de la presente administración, que no comprometa los recursos para el futuro que nos ayude a caminar hacia una sociedad más justa, más igualitaria”, finalizó la funcionaria estatal.