Agente municipal de Xico señala a policías locales de mal comportamiento

El agente municipal de San Marcos de León en Xico, Olegario Tlapa Alarcón, aseguró que la población ya no confía en los elementos de la Policía Municipal.



Y es que dijo que se han recibido muchas quejas en contra de los policías no sólo de esa localidad, sino de distintas comunidades que han externado un comportamiento no adecuado de los elementos.



"No ya no (confiamos) ha habido muchas quejas de ellos, como autoridad de aquí he tenido muchas quejas de ellos. Pero que hacemos. No sólo de aquí sino de las comunidades. Nosotros platicamos con gente de arriba del Cofre y muchos externan de ellos y que han hecho cosas que no se valen", señaló.



Asimismo, explicó que los 22 policías con los que cuenta el municipio son pocos y no alcanzan las necesidades en cuestión de seguridad de la población.



"Pero no hay respuesta por parte del Ayuntamiento. Los policías no cubren las necesidades de aquí. Necesitamos por lo menos 60 elementos, tienen que invertir en seguridad. Hace falta inversión en seguridad", detalló.



Finalmente lamentó que Xico esté "completamente mal" en materia de seguridad, pues los robos ya son constantes en el pueblo mágico.