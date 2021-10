Agente Municipal pide a mujeres dejarse enseñar hasta dónde es amor y dónde violencia

La violencia intrafamiliar o de género tiene que ver con la educación, valores y la forma en la que fueron educados los varones, aseveró Cuauhtémoc López Bante, agente municipal de Mundo Nuevo.Ante la ola de estos casos que sigue en aumento en el municipio de Coatzacoalcos y sus congregaciones, reveló que por ello el Instituto Municipal de la Mujer (IMM) ha brindado platicas a los habitantes de Mundo Nuevo para conocer qué es la violencia y cómo erradicarla."El tema de feminicidio no es exclusivo de un lugar; se da en todas partes. Son situaciones ajenos a la autoridad. Aquí más que el tema de verlo en un aspecto de gobierno, creo que es de cultura, educación y valores, la forma en que fueron educados y terminó en este tipo de acciones", mencionó.Pese a las pláticas, se ha detectado que a veces los invitados no prestan atención, interés o que muchas víctimas tienen miedo de alzar la voz."Se han dado con el IMM pláticas de violencia familiar y en la mujer. Se ha tratado de llevar a cabo estas pláticas. Muchas veces no sé si es por temor o falta de interés en las charlas porque como sólo es una plática que viene a dar el personal calificado para ello, pues no muestran interés hasta que pasa", señaló.López Bante reiteró que es necesario que las féminas se dejen enseñar hasta dónde es un tema de amor y de violencia, porque a veces, mencionó, se dejan pasar situaciones."Violencia existe desde la primera cachetada, insulto y de ahí comienza el problema en la pareja y desde ahí se debe atender. Somos el canal para llevarlos al IMM o al DIF", finalizó.