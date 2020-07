Agentes con COVID-19 reciben atención: Tránsito del Estado

Por su actividad diaria, algunos agentes de Tránsito han dado positivo a COVID-19, sin embargo, de inmediato recibieron atención para su recuperación, informó el director general de Tránsito y Seguridad Vial, José Antonio Camps Valencia.



El funcionario dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública puntualizó que son pocos los casos de contagio y detalló que, de un universo de cerca de 700 efectivos, los afectados no llegan al dos por ciento.



“Somos humanos los que estamos trabajando arduamente, no hemos dejado de trabajar, ha habido algunos casos, son menores, tenemos una plantilla de alrededor de 700 elementos pero es mínimo el número de casos. Son mínimos los casos, no rebasan ni el dos por ciento”, expuso.



En ese tenor, reconoció que la labor que desempeñan los elementos de la corporación no se puede detener, pues a pesar de las restricciones de movilidad en algunas regiones del Estado, en ningún momento cesa la circulación de vehículos.



Es por ello que para resguardar a los elementos, se les instruye a utilizar el cubrebocas, aplicar la sana distancia, así como llevar gel antibacterial y, en las oportunidades que tengan, lavarse las manos con agua y jabón.



“Estamos inculcándoles que usen el cubrebocas, que usen gel antibacterial, lavado de manos, sana distancia, para que así puedan ellos seguir cumpliendo”, dijo al reiterar que no se cuenta con defunciones de agentes por este padecimiento.