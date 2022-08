Agentes y subagentes municipales de Minatitlán piden disculpa pública a Alcaldesa

Agentes y subagentes municipales de Minatitlán pidieron a la alcaldesa, Carmen Medel, les ofrezca una disculpa pública, luego de que la semana pasada en su participación en el parlamento en la Cámara de Diputados, aseguró que estos sólo buscan el puesto para percibir un salario, lo que genera un gasto a su municipio.Reunidos en la comunidad de Capoacan, algunos de los 153 representantes de las comunidades de ese municipio alzaron la voz y detallaron cada una de las actividades que hacen y por lo que los 5 mil 180 pesos que reciben de forma mensual, no les alcanza ni representa como tal un pago oneroso a sus gestiones.Miguel Zavala, subagente de Cegualaca, dijo que el pago a los agentes y subagentes no es algo nuevo, toda vez que desde administraciones pasadas se eroga y aunado a ello, el pago fue ordenado por el Tribunal tras reconocer la investidura de estos servidores públicos."Queremos una disculpa pública de la alcaldesa Carmen Medel por lo dicho en su comparecencia en uno de los foros de la Reforma Electoral donde argumenta que 153 agentes y subagentes cobran un salario, que es algo nuevo y que representa para ellos una carga o un gasto muy fuerte. Queremos que sepan los ciudadanos que el salario o la percepción económica es mínima, es en el tenor de 5 mil 180 pesos mensuales de los cuales tiene que hacer uso para los trámites que corresponde a la gestión ante el Ayuntamiento para obras, servicios, tiene que venir a las reuniones convocadas, tienen que dar tiempo para emitir constancias de residencia, de identidad, tiene que fungir como auxiliar de Ministerio Público para dirimir acciones de conciliación entre vecinos, conflictos entre poseedores o propietarios de tierra, faenas de manera comunitaria y más", dijo."Hoy no entendemos el posicionamiento o inconformidad de la Alcaldesa pues es un presupuesto previsto y la administración anterior ejecutó y nunca hubo una expresión de este tipo, su intención, dijo, es recortar salarios o ahorrar dinero (pero) hay otras formas. Hay funcionarios del Ayuntamiento que tienen salarios onerosos y decimos, con todo respeto, somos su equipo de trabajo, somos el enlace con la zona rural y esperamos que rectifique y esperamos su disculpa", afirmó.Martín González, de la comunidad Limonta, añadió por su parte que incluso algunas veces tienen que hacer tareas de policías al intervenir en pleitos entre vecinos y en realidad el salario que perciben no es precisamente de policías."No tenemos en absoluto apoyo por parte de la Alcaldesa en cuanto a los caminos, a muchas cosas que nuestro pueblo nos pide y exige y por la difusión de que tenemos un salario los compañeros nos piden obras, cuando es una miseria lo que recibimos.Ayer una persona se estaba peleando por borrachera y tuvo que venir el agente municipal a calmarle los brincos, hace de policía y no me pagan como policía, me pagan como agente municipal y no tenemos prestaciones de la Ley, seguro médico", manifestó.Mujeres que también fungen como agentes en Rancho Nuevo Carrizal y el ejido Francita, reiteraron la petición de una disculpa pública y aunado a ello pidieron a Carmen Medel ayude a las comunidades que mantiene en el olvido."Así como tuvo la manera de decir cuánto nos pagan, también que nos apoye en la comunidad porque estamos olvidados, estamos aquí porque estamos olvidado, en nuestra comunidad nos faltan muchos apoyos", finalizaron.