Agotarán diálogo para quitar a ambulantes de Los Lagos

El subdirector de Comercio del Ayuntamiento de Xalapa, Guilebaldo Flores Lomán, informó que dieron el último exhorto para que los vendedores ambulantes que se encuentran en el parque de Los Lagos se retiren.



"Estamos acudiendo una vez más a hacer un exhorto respetuoso, hemos mantenido el diálogo permanente pero llega un momento en el que se tiene que pasar a otras acciones, esperemos que todavía haya comprensión, en el béisbol esto no se acaba hasta que cae el último out".



En ese sentido, señaló que el tiempo ya se agotó, el fin de semana ya fueron notificados cada uno de los comerciantes.



"Hay plazos y la autoridad está facultada y hay acciones que se van a implementar, estamos agotando el diálogo hasta el último minuto posible, lo que se tenga que hacer se va a realizar".



A decir del Flores Lomán, se tiene un proyecto autorizado recientemente por el Cabildo de 10 millones de pesos para la remodelación de Los Lagos, con el cual se pretende construir espacios adecuados para los comerciantes pero primero, dijo, es necesario empezar con reacomodarlos.



"Todo irá siendo gradualmente, primero tenemos que empezar por algo, no va a ser un cambio de la noche a la mañana, sino que se irá trabajando pero tenemos que empezar primero despejando la zona".



Refirió que son alrededor de 250 ambulantes que ofrecen productos en dicha zona, por los cuales es necesario organizar el problema.



"Es un número aproximado el que se tiene, ronda entre los 250, lo que se trata es de acortar los abusos que se tienen por personas que tienen secuestrados los espacios", finalizó.



Brincolines eran de riesgo



Por su parte, el director de Protección Civil del Ayuntamiento de Xalapa, José de Jesús Vargas Hernández, señaló que colaborarán para que los ambulantes cumplan con las medidas de seguridad en la nueva zona donde se concentrarán.



"Vamos a reforzar todo en cuanto a medidas preventivas de la reubicación que se lleve a cabo y recomendarles cómo deben estar ubicados y tomar las medidas necesarias para que ya estén cumpliendo con todos los requisitos".



Aunado a ello, expuso que en caso de existir cerrazón por parte de los vendedores y continúen sin acatar las medidas de PC, serán acreedores de multas o suspensión.



"Se tomó la medida hasta el día de hoy. Tenemos un censo y si se mantienen los puestos que tienen instalaciones eléctricas improvisadas, los que manejan gas LP con sus instalaciones que no cumplen con sus medidas de seguridad".



Durante el recorrido realizado este día por varias direcciones municipales en el Parque de Los Lagos, Vargas Hernández mencionó que se encontraron tanques de gas con fugas, juegos mecánicos colocados de manera inadecuada, e instalaciones eléctricas riesgosas.



"Había instalaciones de gas con fugas que no cumplían los requisitos necesarios, los cables eléctricos que atraviesan, los brincolines y juegos mecánicos calzados de manera inadecuada que representan un riesgo para los niños", concluyó.