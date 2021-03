Agradecemos la vacuna, muchos murieron y no la alcanzaron, dicen jarochos

Los adultos mayores de la ciudad de Veracruz agradecen que tras varios meses de espera ya lograron vacunarse, a diferencia de muchas personas que no lograron superar el SARS-CoV2.



En el módulo de vacunación del Centro de Salud de El Coyol, los familiares nuevamente hicieron filas desde una noche antes, para este cuarto día de la jornada de vacunación en el municipio.



Asombrados por el gran número de adultos mayores de 60 años, afirman que ha sido un gran esfuerzo para vacunar a la población de su edad.



"Hay que dar las gracias de haber llegado hasta acá, hay mucha gente que ha fallecido. Hay que dar gracias a Dios y al Gobierno que hizo todo lo posible por vacunar a toda esta gente, somos muchísimos, nunca había visto tanta gente arriba de los 60 años", dijo Ángel Pichardo.



Afirman que tras la espera, el resultado valió la pena, porque están más cerca de regresar a la normalidad.



"Bien tranquila, no soy hipertensa, no tengo diabetes, tenía yo mucho miedo pero vine. Yo soy afortunada, estoy bien, lo que se dice bien pero perdí muchas amistades", señaló Irina Pegueros.



Largas filas se registraron en los módulos de Veracruz pero sin reporte de incidentes.