Agradecen su valor: Familias de policías caídos reciben viviendas 

Con emotivo acto, el Gobierno de Estado de Veracruz entregó 17 viviendas a familiares de policías caídos en cumplimiento de su deber, tal como lo marca la ley 290 y en reconocimiento al sacrificio de los elementos.En la ceremonia que se llevó a cabo en la explanada del cuartel “Heriberto Jara Corona”, el mandatario Cuitláhuac García Jiménez estuvo acompañado por el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Hugo Gutierrez Maldonado y el titular del Instituto Veracruzano de la Vivienda, Azael Flores Castro.En el evento donde estuvieron presentes familiares de los policías caídos, se reconoció el trabajo, esfuerzo y sacrificio de los elementos de las diversas corporaciones de la SSP, quienes perdieron la vida para cumplir con su deber de brindar seguridad a los veracruzanos.“No hay forma de restituir la presencia física pero siempre habrá momento de recordarles, el gesto de hoy constituye un derecho pero también un gesto de gratitud a las familias de los policías”, apuntó García Jiménez.Es por ello que sólo este año se han destinado recursos del orden de los 41 millones de pesos para 44 familias de efectivos caídos, donde este viernes se entregaron 17 viviendas, con escrituras y llaves a familiares de los elementos fallecidos.“Con este significativo acto queremos enviar nuestro agradecimiento a las familias de los policías que se entregan para resguardar a la población; que la sociedad sepa que hay quienes cuidando su integridad dan la vida entera”, reiteró.De este modo, insistió que el Estado busca dignificar a la policía y dejó en claro que no dejarán en el desamparo a las familias de quienes caen en el cumplimiento de su actividad, que es dar seguridad a la sociedad.“El gesto de hoy constituye un derecho pero también una expresión de gratitud a las familias y su sacrificio, ya que es complicado el despedir al ser querido que va a sus labores de seguridad, porque no se sabe si regresará”.García Jiménez dejó en claro que su gobierno estará pendiente de que se siga dando cumplimento a esta entrega, ya que en otras administraciones no se hacía y no se cumplía con este derecho. “Nosotros lo haríamos incluso sin necesidad de ello”.En palabras para los policías caídos, el Gobernador se comprometió a estar pendiente de sus familiares.“Están en nuestros corazones y pensamientos, honor a quien honor merece, que vivan para siempre en nuestros corazones y memoria”, expresó.Los beneficiarios que recibieron llaves y escrituras de sus viviendas, son los siguientes:Guillermina García HernándezGiselle Zequeda GamboaJanet Antonio De la CruzMaría del Carmen Viccon QuirozMartha Espinoza LunaAlfonso Mota HernándezLuna Nayelli Ramírez FernandezEmma Reyna TolentinoJuana García GomézLeonor Medellin EsquivelMaría del Carmen Quirino GuerreroLuz Adely Medrano VillaAbigail Utrera MarMaría del Socorro Cecias GonzálezRosaura Xalate EspinozaGladys Beltrán XolotGuadalupe del Socorro Barradas Fernández