Agreden a estudiante de telesecundaria al interior del plantel y vía pública, en Papantla

Mediante redes sociales se ha difundido la imagen de un menor, el cual fue agredido a golpes en el interior de un plantel educativo y posteriormente, fue golpeado en la vía pública por otros dos jóvenes.



De acuerdo a los reportes, esto sucedió en la telesecundaria “Cuitláhuac”, ubicada en la calle Caracol, de la colonia Manantiales.



El mensaje difundido en redes sociales es el siguiente:



"Este es un vecino, se llama Carlos David Olmedo, de primero "A" de la telesecundaria ‘Cuitláhuac’, fue agredido varias veces por Israel Santellez dentro de la escuela y hoy lo siguió hasta casi llegar a su casa y lo aventó y se pegó con el filo de la banqueta y lo seguía golpeando, cuando me di cuenta bajé y el agresor corrió junto con otros que venían con él y todavía un tal Zepeda lo amenazó diciendo que si le decía a su abuelita le iba a ir peor. Como hay tanta maldad en los jóvenes de hoy, me dio tanto coraje no haber podido llegar a tiempo espero que le hagan caso a la abuelita de mi vecino en la escuela porque no vaya a pasar otra desgracia, espero que lo puedan compartir, se los agradeceré".



De acuerdo con los comentarios de algunos padres de familia, no es la primera vez que los jóvenes agreden a estudiantes del plantel, por lo cual hacen un llamado a los directivos del plantel y autoridades educativas, antes de que suceda una tragedia.