Agregan un año de prisión preventiva al exalcalde de Tihuatlán, Gregorio “N”

El exalcalde de Tihuatlán y miembro del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Gregorio “N”, quien fuera detenido en abril del 2021, continuará un año más en prisión preventiva tras la ampliación de la medida cautelar por parte de la Jueza de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial Tuxpan.Lo anterior, luego que la Fiscalía Especializada en Justicia Penal para Adolescentes y Comisionada en la Subunidad de Álamo-Temapache, Veracruz, reclasificara el delito de ultrajes a la autoridad e imputara a Gregorio “N” el delito contra instituciones de seguridad pública.El exalcalde no pudo sobreseer el proceso en su contra por ultrajes a la autoridad, aun cuando desde el pasado 1° de marzo la Corte determinó la acción de inconstitucionalidad 59/2021 y su acumulado 66/2021, respecto a dicho delito contenido en el artículo 331 del Código Penal del Estado.La defensa de Gregorio “N”, preso en el Centro Federal de Readaptación Social número 13 (CPSOAXACA), con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, solicitó desde el 28 de marzo el beneficio de la derogación de ultrajes a favor de su cliente y sobreseer el proceso en su contra.Al no obtener un fallo favorable por parte de la Jueza de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito de Tuxpan, Ángela Peralta Meza, Gregorio “N” promovió la denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2022-II ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz con sede en Tuxpan.Con lo anterior, el perredista acusó un presunto incumplimiento de la Juez Peralta Meza respecto a la resolución de la Corte; sin embargo, la jueza 8ª de Distrito, María de Jesús Paola Castro Nava, resolvió no darle la razón al exedil.Con ambas sentencias en contra, el exalcalde escaló el caso ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, en donde presentó la inconformidad 16/2022 contra la Jueza 8ª de Tuxpan.