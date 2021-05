Agremiados del SITEM toman oficinas de Educación Tecnológica en Xalapa

Agremiados del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de México (SITEM) Sección Veracruz tomaron este martes las oficinas de la Dirección General de Educación Tecnológica, a cargo de David Hernández Santiago, por las constantes violaciones a los derechos laborales, humanos y constitucionales de los trabajadores.



Los inconformes denunciaron que en reiteradas ocasiones han girado oficios y se ha hablado con los funcionarios y no responden y actúan de manera prepotente y al personal lo tratan como si fuera empleado de segunda, lo amenazan y lo han despedido injustificadamente para meter en la nómina a sus familiares.



Al respecto, Gerónimo Gabriel Polo Navarro, secretario general del SITEM Sección Veracruz, dio a conocer que estos funcionarios no cumplen con la función encomendada, a pesar de que el secretario de Educación de Veracruz (SEV), Zenyazen Roberto Escobar García, ya les dio las indicaciones correspondientes “y al parecer esta gente se maneja de manera individual y no acatan esas disposiciones”.



Dijo que la gota que derramó el vaso de agua es que la rectora de la Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora, Sandra Angélica Hernández Herrare, ha amedrentado a nuestros agremiados para que se cambien al sindicato denominado SISTE.



Explicó que esa organización, de la cual se duda de su existencia, firmó un contrato colectivo a modo y han cometido tropelías en contra de los compañeros de esa institución universitaria.



Añadió que por esta razón, los compañeros de Gutiérrez Zamora y una representación de Poza Rica exigieron a la dirigencia estatal tomar medidas, por lo que se acordó la toma de las oficinas centrales de la Dirección General de Educación Tecnológica, “demandando que estos funcionarios sean valorados y si no están funcionando que los releven”.



Tan sólo en la Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora son alrededor de 90 agremiados y la Rectora se niega a aplicar el código de descuento de las cuotas sindicales a ellos, lo cual es un acoso y discriminación, además de despedir de manera indebida a los trabajadores, sin siquiera pagarles sus finiquitos o lo que por derecho les corresponde.



Ahorita se tomaron, como primera medida, las oficinas de la Dirección General de Educación Tecnológica, para que les pongan un alto a los titulares de la citada Universidad Tecnológica y del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Poza Rica, que dirige Jesús Huerta Chúa.



Finalmente, denunció que estos funcionarios se han aumentado los salarios y han coaccionado a los compañeros para que renuncien y aprovechar estos presupuestos para insertar a gente de su familia sin los debidos procesos, como es la presentación de un examen de oposición, otorgándoles tiempo completo, cuando hay gente que lleva más de 10 o 12 años y no han podido pasar de un límite de horas que tienen.